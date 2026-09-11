Vicdansızlar

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Mamun Elmiihim, eşi Rahaf Elmiihim ve çocuklarıyla birlikte 2016 yılında Suriye’den Şanlıurfa'ya taşındı. 4 yıl burada yaşayan aile, kalp rahatsızlığı bulunan kızlarının Küçükçekmece’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi üzerine 2020 yılında İstanbul’a taşındı. Şu an 6 yaşında olan kızları Vessen Elmiihim'in tedavisi sürerken dünyaya gelen Tasneem, 8 aylıkken geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. Türkiye’de çeşitli işlerde çalışan Mamun Elmiihim, bir yandan evini geçindirirken diğer yandan da kızlarının sağlık harcamaları için birikim yaptı.

25 Ağustos'ta Mamun Elmiihim’i arayan kişiler, 1 ay önce hayatını kaybeden kızı adına hastane borcu bulunduğunu ve borcun ödenmesi için İl Göç İdaresi’ne giderek imza vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine evinin yakınındaki tekstil atölyesinde çalışan Elmiihim, İl Göç İdaresi’ne gitti. Buradaki memurlara durumu anlattığında kendisini arayan kişilerin kurum çalışanı olmadığını öğrendi.

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‘EŞİNİZ GÖZALTINA ALINDI’

Mamun Elmiihim evde yokken bu kez eşi Rahaf Elmiihim’i arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp, “Eşiniz gözaltına alındı. Elinize eldiven giyerek evdeki altın ve paraları poşete koyun. Parmak izi incelemesi yapacağız. Birazdan evinize gelecek ekibe poşeti verin” dedi. Eşinin gözaltına alındığına inanan Rahaf Elmiihim, kızlarının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim etti.

İl Göç İdaresi'ne giden Mamun Elmiihim'in eve dönmesinin ardından dolandırıldıklarını fark eden aile, polise giderek şikâyetçi oldu. Kimliği belirlenen şüpheli yakalanırken, parayı teslim ettiği ve telefonda çifti kandıran, biri Arapça, diğeri Türkçe konuşan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

‘VEFAT EDEN KIZIMIN KÜPELERİNİ BİLE ALDILAR’

Türkçe bilmediği için tercüman eşliğinde konuşan Mamun Elmiihim, “Ben bu parayı kızlarımın ameliyatı için biriktirdim. Bu para benim kızımın hastane parasıydı. Başka insanların, başka ailelerin ve özellikle başka annelerin aynı şekilde mağdur olmasını istemiyorum” dedi.

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Rahaf Elmiihim ise “Şahıs tek kelime dahi etmeden poşeti alarak olay yerinden ayrıldı. Telefonda benimle konuşan kişi kızımın yaklaşık bir ay önce vefat ettiğini ve onun küpelerini taktığımı söyledim. Bana, ‘Mekanı cennet olsun, o küpeleri de çıkar ve diğer altınlarla birlikte poşete koy’ dedi. Vefat eden kızımın hatırası olarak kulağımda taşıdığım küpelerini bile diğer altın ve paralarla birlikte dolandırıcılara teslim etmek zorunda kaldım” diye konuştu.