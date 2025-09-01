Vicdansızlar

Haberin Devamı

Karaman’daki özel bir merkezde yaşananlar emanet edilen hayatların nasıl zalimliklerle karşı karşıya kalabileceğini de gözler önüne serdi. İki çocuk annesi öğretmen Müşerref Cengiz, babasının vefatının ardından yüzde 88 engelli kardeşi Enes C.’ye bakmakta güçlük çekince onu Kasım 2024’te özel yatılı bir bakım merkezine yerleştirdi. Ancak bir süre sonra görüntülü konuşmalarda kardeşinin korkulu bakışları ve “Beni tokatlıyorlar” sözleri üzerine kuşkuya kapıldı. Ardından telefonla bakım merkezine ulaşıp kardeşi ile görüşmek istediğinde “Uyuyor” yanıtı alması şüphelerini artırdı. Bakım merkezine ilişkin başka iddialar da duyması üzerine şüpheleri artan Cengiz, kardeşinin şiddet gördüğüne dair valiliğe şikâyette bulundu.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Şikâyet üzerine bakım merkezinin kameraları incelendi. Görüntülerde, bakım merkezinin uzun salonunda, çok sayıda koltuğun bulunduğu alana ait güvenlik kamerası kayıtlarında bakıcılar ile özel gereksinimli bireyler bir arada görünüyor. Ancak bazı anlarda kişilerin sürüklenerek kamera açısından çıktığı, bir süre sonra tekrar geri geldiği dikkat çekiyor. Bu anlarda özel gereksinimli bireyin bakıcıdan kaçmaya çalıştığı, hareketlerinden çekindiği net biçimde görülüyor. Tokat anları da kameraya yansıyor. Bakıcı, yanına oturduğu kişinin omzuna elini koyuyor. Rahatsız olan birey elini itmesine rağmen bakıcı elini tekrar koyuyor ve birkaç kez ensesine tokat atıyor. Rahatsızlığını belli eden kişi karşısındaki koltuğa geçtiğinde bakıcı yeniden yaklaşarak eli itilince bu kez tokat atacak şekilde elini kaldırıyor.

Haberin Devamı

‘EN BÜYÜK ENDİŞEM KAMERASIZ ALANLAR’

Yaptığı şikâyet ile özel bakım merkezindeki şiddetin ortaya çıkmasını sağlayan Müşerref Cengiz, kardeşi Enes’in yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı. Müşerref Cengiz şunları söyledi: “Enes konuşmakta zorlanır ama ne dediği anlaşılır. Sürekli dövüldüğünden bahsediyordu. Başta kendi öfke krizlerinden kaynaklanabileceğini düşündük ama kuzenimizden, bazı hastaların bağlanarak yemek yedirildiğini, hortumla yıkanıp üzerindeki kıyafetle kurutulduğunu duyunca şüphemiz katlandı. Valiliğe yazdım. İlk kontrollerde ‘Darp yok’ denildi ama sonra kamera kayıtları istendi. Görüntülerde üç bakıcının, aralarında Enes’in de olduğu beş engelliye tokat attığı, sürüklediği ve tacizde bulunduğu tespit edildi. En büyük endişem kamerasız alanlar. Koridorda bile tokat görüntüsü varsa, odalarda ve banyolarda neler yaşandı kimse bilmiyor. Müdür ise ‘24 saat kamera izleyemem’ diyerek sorumluluğu üstlenmedi. Soruşturma sürüyor ama bakıcılar tutuksuz. Bu işin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz.”

Haberin Devamı

Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınana bakım merkezi çalışanları özetle şunları söyledi...

‘ŞAKA AMAÇLI TOKAT ATTIM’

- Bakım merkezi çalışanı M.D.: 4 Ocak 2025’te 05.53 sıralarında engelli A.A.’yı tuttum ve peçete almak istedim. Bu esnada şahıs kendisini sert bir şekilde koltuğa attı. Şahsı koltuğa doğru ittirmedim. Görüntülerde ittirmiş gibi algılanıyor. 06.46 sıralarında Enes C.’ye şaka yapmak amaçlı tokat attım. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. 07.20 sıralarında kurumda görevli iken elimdeki pantolon ile odadan çıktım. Diğer oda kapısında bekleyen İ.T. yanıma geldi ve şaka niyetiyle elimdeki pantolonu şahsa doğru salladım. Pantolon şahsın yüzüne isabet etmedi. Şahıs, sevdiğim bir engelli bireydir.”

Haberin Devamı

‘NİYE, YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM’

- Bakım merkezi çalışanı H.B.: 7 Aralık 2024’te, 00.00-08.00 vardiyasında hasta bakıcı olarak zemin orta kat salonda görevli iken engelli S.G., isimli şahsı iteklediğim, çekiştirdiğim ve sonrasında şahsın kulağını çektiğim olayı aradan çok zaman geçtiği için şu an net olarak hatırlayamıyorum. S.G. sürekli olarak hem kendisine hem de başka engelli şahıslara elleriyle vurarak darp eden birisidir. Şahsın kendisine zarar vermemesi için bu şekilde davrandığımı düşünüyorum. 06.09 sıralarında S.G.’ye tokat vurdum ancak niye tokat attığımı aradan çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum.”

‘KAÇMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM’

- Bakım merkezi çalışanı A.G.: 7 Aralık 2024’te S.G. ile şakalaşıyordum. Şahsa tokat atmadım. 19 Aralık 2024’te R.Ö. isimli şahıs sürekli kendini yere atıyordu. İç çamaşırını değiştirirken bir yerlere gideceğini zannederek, kendisini yere attı. Şahsın kaçmasını engellemek için müdahalede bulundum.”

Haberin Devamı

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken bakımevinin faaliyetlerine halen devam ettiği öğrenildi.