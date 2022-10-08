Vicdansızlar

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BEBEĞİNİ GÖMDÜ KAYIP DEDİ

Ordu’da yaşayan Bilge Çapa (26), 11 Eylül’de kız çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edilen Bilge Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Çapa sorgusunda, önceki akşam bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 20 günlük olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedini buldu. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Bilge Çapa Emniyet’teki ifadesinde, evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğinin emzirdiği sırada boğulduğunu ve daha sonra bahçeye cansız bedenini gömdüğünü söyledi. Bilge Çapa, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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Öte yandan ablasına yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alınan Bilge Çapa’nın kız kardeşi Beyza Çapa, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanacak raporun ardından belirlenecek.

MİNİK MUSTAFA’YA BIÇAK

Gaziantep’te dün öğle saatlerinde psikolojik sorunları bulunan Nazlı Ş.’den haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler kadına ulaşmayınca eve, çilingire kapıyı açtırarak girdi. Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Ş. ise bebeğin yanında darp edilmiş ve baygın halde bulundu. İlk müdahale sonrası Nazlı Ş., hastaneye kaldırıldı.





Öte yandan baba Mehmet Ş. de olayı duyunca eve gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.