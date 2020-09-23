Coşkun MENEK / DHA
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Vicdansızlar
Erzincan’daki Halitpaşa Caddesi üzerinde, içerisinde iki kişinin bulunduğu 24 DD 542 plakalı otomobile iple bağlanan at, kilometrelerce koşturuldu.
Otomobile bağlı atı görenler duruma isyan etti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Berat Avcil’i yakaladı. Avcil kaçan atını evlerine götürmek için aracın arkasına bağladıklarını söyledi. Avcil’e Emniyet ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından toplam 1215 TL para cezası uygulandı.
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