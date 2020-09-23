Vicdansızlar

Otomobile bağlı atı görenler duruma isyan etti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Berat Avcil’i yakaladı. Avcil kaçan atını evlerine götürmek için aracın arkasına bağladıklarını söyledi. Avcil’e Emniyet ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından toplam 1215 TL para cezası uygulandı.

