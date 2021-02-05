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Gündem
Hakan AKGÜN - DHA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Vicdansızlar! 1 haftalık bebeği çöpe attılar

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Vicdansızlar! 1 haftalık bebeği çöpe attılar
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Samsun’da çanta içerisinde çöpe bırakılmış 1 haftalık kız bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi’nde akşam saatlerinde çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti. Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Vicdansızlar 1 haftalık bebeği çöpe attılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

Bebek burada Covid-19 ünitesinde tedavi altına alındı. Bebek tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırıyor.

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