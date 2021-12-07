Vicdansız sahip

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Bolu’da Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, apartmanın 3’üncü katındaki balkondan önceki gece sürekli havlayan köpek sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, balkona girilebilmesi için cumhuriyet savcılığından izin alıp kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin bulunduğu balkona çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kaldığı öğrenilen köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çevredekiler, itfaiye ekibine teşekkür ederken, köpeğin sahibinin ise tatile çıktığı ileri sürüldü. Köpek, bakımı için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü.