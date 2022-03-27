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Vicdansız sahibi bilerek saldırtmış... O silah değil canlı

#Pitbull#Saldırı#Haznedar
Vicdansız sahibi bilerek saldırtmış... O silah değil canlı

İstanbul Güngören’de Yusuf Tekin’in bacağından yaralanarak hastanelik olmasıyla sonuçlanan pitbull saldırısının planlı yapıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Hakan Aksu köpeğini silah gibi kullandığı için ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

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Haznedar Mahallesi’nde bir kişi geçen çarşamba günü pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. O anları gösteren video sosyal medyada oldukça yankı uyandırdı. Polis, köpeğin saldırısına uğrayan kişinin Yusuf Tekin olduğunu belirledi. Yağma suçundan aranan Yusuf Tekin köpeğin saldırısından sonra hastanede tedavi olmuş ancak polise başvurmamıştı. Polis, Yusuf Tekin’i gözaltına aldı. Yusuf Tekin köpeğin sahibinin Hüseyin Hakan Aksu olduğunu söyledi ancak şikâyetçi olmadı. Bu ifade polisin şüphelenmesine neden oldu. Polis bu kez de Hüseyin Hakan Aksu’yu gözaltına aldı. Aksu da 9 suçtan sabıkalıydı ve evinde 2 pitbull cinsi köpek besliyordu. Polis ekipleri belediye veterineri ile irtibata geçip köpeklere el koydu. Yapılan soruşturmada, köpek saldırısının rasgele yaşanmadığı ortaya çıktı.

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HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Tespitlere göre Yusuf Tekin ve Hüseyin Hakan Aksu daha önceden birbirlerini tanıyorlardı. Aralarında yaşanan bazı problemler nedeniyle husumet oluşmuştu. Tekin’i bir süredir takip eden Aksu, sokak üzerinde yakaladığı Tekin’e köpeği saldırttı ve yaralanmasına neden oldu. Bu nedenle soruşturma kasten yaralamaya dönüştü. Yusuf Tekin hakkındaki yağma suçundan aranması nedeniyle, Hüseyin Hakan Aksu ise köpeğini silah gibi kullandığı için ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Vicdansız sahibi bilerek saldırtmış... O silah değil canlı


KAYDINI DA YAPTIRMAMIŞ

Hüseyin Hakan Aksu’nun el konulan iki köpeğiyle ilgili bilgi veren Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yakup Gündüz, şunları söyledi: “Saldıran köpek kayıt altına alınmamış ve ağızlıksız olarak gezdirilmiş. Kanunun öngördüğü şekilde kayıtlı da olsa tehlikeli ırklar vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlara çıkarılmamalıdır. Gezdirilmek istense de tasma ve ağızlık mutlaka olmalıdır aksi takdirde suç teşkil etmektedir. Kanun bu şekilde kayıt altında olmayan tehlikeli ırklara el konulmasını ve 15 bin lira para cezası uygulanmasını öngörmektedir.”

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#Pitbull#Saldırı#Haznedar

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