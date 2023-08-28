Vicdansız otobüs şoförü yolda yatan köpeği ezdi sonra kaçtı

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Olay, dün saat 17.15 sıralarında Akfırat Mahallesi 22. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 34 HO 3992 plakalı belediye otobüsünün şoförü, yerde yatan köpeği görüp korna çaldı. Korna sesiyle ayağa kalkan köpeği dikkate almayan otobüs şoförü, köpeği ezdi. O anları gören mahalle sakini Timur Akçay, seslenerek otobüs şoförünü durdurmaya çalıştı. Köpeği ezdikten sonra duran otobüsün şoförü ise kendisini uyaran Timur Akçay ile bir süre tartıştı, ardından direksiyon başına geçerek uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine Timur Akçay otobüsün önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Otobüs geri manevra ile uzaklaşarak sokaktan ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediyenin ekipleri, yaralanan köpeğin tedavi edilmesi için veteriner kliniğine götürdü. Yaralı köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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"KAÇMAYA ÇALIŞTI, ÖNÜNÜ KESTİM"

Timur Akçay, "Korna sesi duydum. Otobüs yaklaştı, köpek uyuyordu. Uyuduğu zaman baktı kaçacak zannetti şoför, kaçmadı. Burada bir anda altına aldı köpeği. Köpek tabii can havliyle durdu. Otobüs köpeğin üzerinde durdu. Sonra geri geri gelince bende bir hışımla sinirlenerek buraya geldim. Ondan sonra otobüs şoförü görmedim demeye başladı. Geri geri çıktıktan sonra otobüsün önüne geçtim ben. Çünkü kaçmaya çalışıyordu. Ondan sonra aramızda bir arbede oldu, bir süre tartıştık sözlü olarak. Ondan sonra kaçmaya çalıştı ben önünü kestim. Ondan sonra geri geri kaçmaya çalıştı belediyeyi aradım. Belediye geldi, köpeği alıp götürdüler. Köpek kötü durumdaydı" dedi.

"HAYVANLARA SAYGILI OLMUYORLAR"

Sokak üzerindeki köpek ve kedileri besleyen mahalle sakini Abbas Yiğit, "Bizim mahallemizde köpeklerimiz, kedilerimiz var. Bugün halk otobüsü bir tanesine çarpmış. Ondan sonra da durmamış. Zaten köpek de hastaydı. Kaçacağını zannetti herhalde. Otobüsler ve şoförler hayvanlara saygılı olmuyorlar" dedi. (DHA)