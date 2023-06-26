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Vicdansız kasap! Koyunu bayıltana kadar dövdü

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#Kasap #KOYUN#Darp
Vicdansız kasap Koyunu bayıltana kadar dövdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:00

Koyunu sokak ortasında döverek bayıltan Hasan A. gözaltına alındı. Kasap olduğu öğrenilen Hasan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana Yüreğir’de 22 Haziran’da bir kişi, sürükleyerek götürmeye çalıştığı koyunu bayıltana kadar dövdü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirligi ekipleri, mahallede 200’den fazla kişi ile görüşerek şüphelinin kasaplık yapan Hasan A. (29) olduğunu tespit etti.

Polis, şüpheliyi Seyhan’da bir koyunu kestiği sırada yakaladı. Hayvana işkence ve eziyet suçundan gözaltına alınan Hasan A., emniyete götürüldü.

‘YORULSUN DİYE YAPTIM’

İfadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken ‘yorulsun’ diye itip kaktım” dediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#Kasap #KOYUN#Darp

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