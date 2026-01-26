Vicdansız hemşire tutuklandı

Haberin Devamı

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 23 Ocak’ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Dinar ilçesindeki bir polis merkezine giderek teslim oldu. Bağrıyanık sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bağrıyanık’ın 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne bağlanarak yaptığı savunması da ortaya çıktı. Bağrıyanık, “Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir. Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından” ifadelerini kullandı. AA - DHA