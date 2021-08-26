Vicdansız! Çaydanlıkta su kaynattı, sokakta yatan köpeğin üzerine döktü

Sitedeki bazı kişiler, olayı özel güvenlik görevlisi M.E.K.’nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.’nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K.’den şikayetçi oldu. Köpeğin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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