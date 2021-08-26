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Gündem
Nuri PİR / DHA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vicdansız! Çaydanlıkta su kaynattı, sokakta yatan köpeğin üzerine döktü

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Vicdansız! Çaydanlıkta su kaynattı, sokakta yatan köpeğin üzerine döktü

Adana’nın Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitede oturanlar, sokakta besledikleri sahipsiz köpeği, 22 Ağustos’ta yaralı halde buldu. Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi.

Sitedeki bazı kişiler, olayı özel güvenlik görevlisi M.E.K.’nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.’nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K.’den şikayetçi oldu. Köpeğin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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