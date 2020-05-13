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DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Vicdansız! Bu fotoğrafı paylaştı, gözaltına alındı

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Vicdansız! Bu fotoğrafı paylaştı, gözaltına alındı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, boynundan traktör römorkuna asılı haldeki köpeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan B.B., gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Çadırkaya beldesinde yaşayan B.B., sosyal medya hesabında traktör römorkuna asılı halde köpeğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın üzerine “Bundan sonra burada yakaladığım bütün canlıları bu hale..." diye yazan B.B. tepki topladı.

Paylaşım kısa sürede yayılarak büyük tepkilere neden odu. Hayvanseverler konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı, Erzincan Valiliği ve savcılıkları etiketledi. Paylaşım üzerine harekete geçen polis, B.B.’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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