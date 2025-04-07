Vicdansız baba tutuklanmıştı: Mağdur çocuk devlet korumasına alındı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Gaziantep'te 2 yaşındaki kıza şiddet' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Görüntülerin ardından Gaziantep İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile birlikte koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir. Çocuğuna şiddet uygulayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, mağdur çocuk ise devlet korumasına alınmıştır.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde söz konusu şiddet görüntülerine yönelik erişim engeli talebinde bulunduk. Ayrıca hem şiddet uygulayan şahıs hem de üvey anne hakkında suç duyurusunda bulunarak, faillerin en ağır cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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