×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vicdansız baba tutuklanmıştı: Mağdur çocuk devlet korumasına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Baba#Darp
Vicdansız baba tutuklanmıştı: Mağdur çocuk devlet korumasına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 10:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te kızı Y.E.T.'ye (2) şiddet uygulayan Y.E.'nin tutuklandığını, mağdur çocuğun ise devlet korumasına alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Gaziantep'te 2 yaşındaki kıza şiddet' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Görüntülerin ardından Gaziantep İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile birlikte koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir. Çocuğuna şiddet uygulayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, mağdur çocuk ise devlet korumasına alınmıştır.

Vicdansız baba tutuklanmıştı: Mağdur çocuk devlet korumasına alındı

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde söz konusu şiddet görüntülerine yönelik erişim engeli talebinde bulunduk. Ayrıca hem şiddet uygulayan şahıs hem de üvey anne hakkında suç duyurusunda bulunarak, faillerin en ağır cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

Haberin Devamı

Vicdansız baba tutuklanmıştı: Mağdur çocuk devlet korumasına alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Baba#Darp

BAKMADAN GEÇME!