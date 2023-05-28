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ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Hacı Musa K. (30) hakkında çalışma başlattı. Hacı Musa K.’nin, kentin farklı noktalarında emekli polis memuru Dündar T. ile birlikte sahte uygulama noktası kurup vatandaşlara kimlik sorduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, organize suç örgütlerinden yardım ve yataklık yapacağı vaadiyle para talep ettiği, polis olmadığı anlaşılınca da elindeki görüntü ve fotoğraflarla şantaj uyguladığı saptandı. Polis muhbiri olduğunu öne süren Hacı Musa K.’nin, bir kişiden şantajla 1 milyon 600 bin TL para aldığı öğrenildi.



EVİNİN DEPOSUNDA SAKLADI



6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından, şüpheli Hacı Musa K.’nin, üzerinde AFAD ibaresi bulunan bir kamyon hazırladığı, 6 esnaftan yardım malzemeleri aldığı belirlendi. Şüphelinin, kamyon ile Hatay’a gidip battaniye, ısıtıcı, temizlik ve gıda malzemeleriyle birlikte geri döndüğü, bu malzemeleri de evinin deposuna sakladığı kaydedildi. Harekete geçen polis, Hacı Musa K. ve Dündar T.’yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Hacı Musa K. tutuklandı.

ESNAFA SATMIŞ

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Hacı Musa K.’nin evine sığmayan bazı malzemeleri de bir esnafa sattığı, kolilerde kendi işyerinin logosunu gören bir esnafın durumdan şüphelenip şikâyetçi olduğu öğrenildi.