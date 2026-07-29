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Vicdanları yaralayan hırsızlık: Bunu bile çaldılar | Şüpheliler yakalandı

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#Hırsızlık#İskenderun#Tekerlekli Sandalye
Vicdanları yaralayan hırsızlık: Bunu bile çaldılar | Şüpheliler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:52

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 şüpheli, engelli Melih Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesini çaldı. Şüphelileri yakalayan polis, ele geçirilen sandalyeyi Şimşek'e teslim etti.

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Olay, 24 Temmuz gecesi İskenderun Sahili'ndeki parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şüpheli, engelli Melih Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesini çaldıktan sonra otomobillerinin bagajına koyup, kaçtı.

Vicdanları yaralayan hırsızlık: Bunu bile çaldılar | Şüpheliler yakalandı

Şimşek'in ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüphelileri gözaltına alırken, çalınan sandalyeyi de ele geçirdi.

Vicdanları yaralayan hırsızlık: Bunu bile çaldılar | Şüpheliler yakalandı

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Polis, çalınan tekerlekli sandalyesini Şimşek'e teslim etti. Sandalyesine kavuştuğu için mutluluk yaşayan Şimşek, ekiplere teşekkür etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Vicdanları yaralayan hırsızlık: Bunu bile çaldılar | Şüpheliler yakalandı

Vicdanları yaralayan hırsızlık: Bunu bile çaldılar | Şüpheliler yakalandı

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#Hırsızlık#İskenderun#Tekerlekli Sandalye

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