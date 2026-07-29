Vicdanları yaralayan hırsızlık: Bunu bile çaldılar | Şüpheliler yakalandı

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Olay, 24 Temmuz gecesi İskenderun Sahili'ndeki parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şüpheli, engelli Melih Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesini çaldıktan sonra otomobillerinin bagajına koyup, kaçtı.

Şimşek'in ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüphelileri gözaltına alırken, çalınan sandalyeyi de ele geçirdi.

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Polis, çalınan tekerlekli sandalyesini Şimşek'e teslim etti. Sandalyesine kavuştuğu için mutluluk yaşayan Şimşek, ekiplere teşekkür etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.