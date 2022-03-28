Vicdanları yaralayan gerekçe

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Konya’da, 17 Kasım 2017’de 16 yaşında olan A.K. hakkında kendisinden bir yaş küçük kız arkadaşı Ş.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘şantaj’ suçundan dava açılmıştı. A.K.’nin tutuksuz yargılandığı davada, savcı mütalaasında “Eylemlerin her ikisinin de rızasıyla gerçekleştiğinin sabit olduğu, cebir, tehdit veya hileyle mağdurenin iradesinin sakatlandığına dair bir delil de elde edilemediği, A.K.’nin mağdureye şantaj yaptığına ilişkin gerek mağdurenin, gerekse A.K.’nin cep telefonlarında delil olabilecek bir veriye rastlanılmadı” denilerek, sanığın ‘reşit olmayanla cinsel ilişkiye teşebbüs’ suçundan ceza alması talep edildi. Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 10 Şubat’ta görülen karar duruşmasında A.K., son savunmasında Ş.A.’nın kendisine iftira attığını öne sürdü. Mahkeme de mütalaa doğrultusunda A.K.’yi ‘şantaj’ suçundan beraat ettirdi.

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İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme eylemin teşebbüste kaldığı belirterek sanığa ‘reşit olmayan ile cinsel ilişkiye teşebbüs’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. A.K.’nin iddiaların öne sürüldüğü dönemde 18 yaşından küçük olduğu dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulandı. Sanığa verilen ceza 1 yıl 1 ay 10 güne indirilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında özetle şöyle denildi: “Ş.A.’nın tamamen rızasıyla uzun bir süre A.K. ile arkadaşlık ettiği, kendi rızasıyla kimsenin olmadığı ortamlarda baş başa kaldığı, istemesi halinde rahatlıkla bağırarak, çağırarak yardım isteme imkânına sahip olduğu ve yine istemesi halinde A.K. ile baş başa kalmayabileceği buna rağmen sürekli olarak A.K. ile baş başa kalacak ortamlarda bulunduğu, zorla bir ilişkinin olması halinde sonradan yine benzer şekilde arkadaşlığın olmayacağı ancak Ş.A.’nın kendi beyanına göre A.K. ile arkadaşlığa devam ettiği anlaşıldı.”

Ş.A.’nın aile avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.