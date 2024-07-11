Vicdanları rahatlatan karar: Eymen bebeğe hastanenin ihmaline 7 milyon TL tazminat

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İstanbul’da Ayla ve İbrahim Çetintaş çiftinin 26 Ocak 2017’de, Şişli’de bulunan devlet hastanesinde, sağlıklı bir bebekleri dünyaya geldi. Çiftin üçüncü bebekleri olan ve Eymen adı verilen bebek, solunumun biraz hızlı olması sebebiyle, Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri bebeğe sadece 5 gün antibiyotik tedavisi uygulanacağını söyledi. Ancak doktor tarafından hastaneye çağırılan anne, bebeğini morarmış, gözleri tavana sabit ve hareketsiz bir şekilde buldu.

İddiaya göre Eymen bebek, kuvözde yüzüstü yatırılmış bir halde bırakıldı ve kusan bebek kendi kusmuğunda boğuldu. Uzun süre müdahale edilmeyen bebeğin duran kalbi, doktor tarafından tekrar çalıştırıldı. Sağlıklı bir şekilde hastaneye yatırılan Eymen bebek, 84 gün yoğun bakımda kaldı. Reflü, karaciğer, akciğer büyümesiyle ve ‘Hipotonik Bebek’ (Gevşek Bebek) teşhisiyle hastaneden taburcu edildi. Başka bir hastaneye giden ailenin burada da bebeklerine ‘spastik’ (beyin zedelenmesinden dolayı kasları kasılı kalmış kimse) teşhisi konulması üzerine dünyaları başlarına yıkıldı.

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YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK

Aile bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul 2’nci Tüketici Mahkemesi’nde görülen duruşmada, söz alan davalı doktor Derya Çolak’ın avukatı, “Müvekkilimin dava konusu olayda sorumluluğu olmadığı raporlar ile sabittir. Müvekkil yönünden dosyanın tefrik edilerek müvekkilim yönünden davanın reddine karar verilsin” dedi. Davalı hastanenin avukatı da, “Bilirkişi raporuna itirazlarımız doğrultusunda yeni bir rapor alınsın. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu. Mahkeme, davalı özel hastanenin, 7 milyon 308 bin 359 TL maddi - manevi tazminatı olay tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle Çetintaş Ailesi’ne ödemesine hükmetti.

Davalı doktor Derya Çolak yönünden açılan maddi ve manevi tazminat davasının ise reddine karar verdi.

YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDU

Çetintaş Ailesi’nin avukatı Bağdagül Timoçin karara ilişkin şunları söyledi: “Esasen, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş bir bebeğin hastanenin yüzde 100 kusuru ile yüzde 86 engelli hale gelmesi çok üzücü olmakla birlikte davayı kazanmış olmak bizi bir nebze de olsa mutlu etti. Mahkeme, hastaneyi yüzde 100 kusurlu bularak yüklü bir tazminata hükmetti. Bu tazminat bebeğin sağlığını yerine getirmeyecek ancak acılı ailenin çocuklarının bakımı için harcadıkları özel beslenme, özel eğitim gibi masraflarını karşılamakta kendilerine yardım edecektir.”