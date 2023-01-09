Vicdanları dağlayan indirim

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Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Kaya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Kaya ile birlikte yaşayan Güllüce’nin Ç.D. ile ilişki yaşayarak sadakat yükümlülüğe aykırı davrandığını belirterek, ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayıp sanığın hapis cezasını 18 yıla indirdi.

‘ONDAN HEP KORKTU’

Hülya Güllüce’nin annesi Arife Güllüce sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “Bu kararı hiç beklemiyordum. Kızım ondan hep korktu. Çocuğu için gidemedi. O kişi cezaevinde sürünsün istiyorum. Kızımın acısı, içimizden çıkmıyor” dedi.