Vicdanından kaçamadı

Antalya'da özel bir şirkette çalışan Gülsüm Taç (46), 24 Mayıs günü işe gelmeyince meraklanan mesai arkadaşları, polise haber verdi. Gülsüm’ün evine giden polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdiğinde, mutfakta kahvaltı masasındaki Taç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopside Taç’ın vücudunda yeni bir darp izi olmadığı, kesici ve ateşli silah yarası bulunmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği, ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Daha sonrada Taç’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

ÖNCE YALAN SÖYLEDİ

Adana’da 27 Mayıs’ta ise polis merkezine giden ve kendisinin resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz (43), Antalya’da evinde ölü bulunan kadını tanıdığını, yaklaşık 2.5 yıldır sevgili olduğunu söyledi. Bir süre önce Antalya’ya giderek onun evinde kaldığını, bir sabah kalktığında onu mutfakta ölmüş halde görüp korkarak kimseye söylemediğini, Adana'ya döndüğünü ifade etti. Bunun üzerine Yılmaz’a ‘yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmemekten’ işlem yapıldı, serbest bırakıldı. 28 Mayıs’ta ise Yılmaz polisi telefonla arayarak Gülsüm T.’yi kendisinin öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiği için intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine polis, şüphelinin adresine gitti. Yılmaz, evde intihar girişiminde bulunmuş halde bulundu.

SONRA İTİRAF ETTİ

Hastaneye kaldırılıp tedavi edilen Yılmaz ifadesinde, 12 Mayıs'ta Gülsüm Taç’ın yanına gittiğini, 22 Mayıs’a kadar da yanında kaldığını, kendisinin Adana'ya dönmek istediğini ancak sevgilisinin buna izin vermediğini, bu nedenle öldürmeye karar verdiğini söyledi. Banyoda onu öldürmeye karar verdiğini, sevgilisinin boğazını bornoz kuşağıyla sıkarak öldürdüğünü belirtti. Şüpheli ifadesinde onu, kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisini de Adana'ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Genç kadını öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukların görünmemesi için fondöten sürdüğünü söyledi. Daha sonra kıyafetlerini giydirip mutfakta kahvaltı yaparken boğularak ölmüş izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ve peynir koyduğunu, ocağa da süt koyup altını yanık halde bıraktığını ifade etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Antalya polisi ile irtibata geçip şüpheliyi onlara teslim etti. Antalya'da adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

RESMİNİ YAPIP NOT BIRAKTI

Resim öğretmeni Cem Yılmaz’ın, cinayetin ardından Gülsüm’ün portresini çizdiği de ortaya çıktı. Yılmaz, portreyi çerçeveletip evinin bir köşesine koyup, çiçekler ile süsledi. Yanına da “Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum” yazılı not bıraktı. Öte yandan ikilinin, 4 yıl önce Amasya’da resim kursunda tanışıp arkadaşlık kurdukları, bir süre görüştükten sonra yollarını ayırdıkları ve 1.5 yıl sonra yeniden görüşmeye başladıkları öğrenildi.