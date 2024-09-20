Vicdan yaralayan tahliyeyi HSK affetmedi

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İZMİR Urla’da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan Bavkır (33), 16 Ekim 2023’te markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse (30) ile omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında başlayan ‘Omuz attın’ tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır’ın yanındaki kardeşleri Serkan Bavkır (32) ile Taylan Bavkır (26) da dahil oldu. Köse bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırarak savurdu. Kavgada Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse’yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı’yı (27) yaraladı. Hastaneye kaldırılan Köse, hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Sercan Bavkır ikinci duruşmada tahliye olmuştu.

‘İSTESEM DEFALARCA BIÇAKLARDIM’

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, 3 kardeş hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçlamasıyla müebbet hapis talebiyle dava açıldı. 29 Mayıs’ta yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklardan Sercan Bavkır, Semih Kenan Köse’nin kendisine sataştığını ve küfrettiğini öne sürerek, “Çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Helallik istiyorum. Bir ara çakıyı korkması için çıkardım. Çakı kapalıydı. İstesem defalarca bıçaklardım. Ama hiç öyle bir isteğim olmadı. Beyefendi durduğu zaman hanımefendi durmak bilmedi. Kanı gördüm, ketçap sandım” dedi. Diğer sanıklar Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, duruşmada ara kararını açıkladı. Sanıklardan Sercan Bavkır’ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar Serkan ve Taylan Bavkır’ın ise adli kontrol şartıyla ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanıp tahliyesine karar verildi.

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‘TRAFİK KAZASINDAN FARKLI DEĞİL’

Davanın, 17 Eylül’de görülen ikinci duruşmasında mahkeme başkanı dosyada bazı eksiklerin olduğunu belirterek, tutuklu sanıktan tutukluluğuna ilişkin savunma yapmasını istedi. Sanık Sercan Bavkır, “Kasıtlı bir olayımız yoktu. İlk müdahaleyi de biz yaptık. Olay yerinden kaçmadık. Olayda kullanılan çakıyı polise biz teslim ettik. Ben olayın trafik kazasından farkı olmadığını düşünüyorum. Her türlü adli kontrole razıyım. Adli kontrolle evin bir odasına bile mahkûm olmaya razıyım” dedi.

Sanık Sercan Bavkır uzun süredir tutuklu kaldığını ve mağdur olduğunu, avukatının taleplerine göre tahliyesini istedi. Ara karar veren mahkeme heyeti, tutuklu Sercan Bavkır’ı yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verip tahliye etti. Böylece davada hiç tutuklu sanık kalmadı.

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Serkan (fotoğrafta) ve kardeşi Taylan Bavkır ilk duruşmada tahliye olmuştu.

HÂKİMLER VE SAVCI AÇIĞA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Bavkır hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alınan Sercan Bavkır, çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı. Ayrıca Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bir önceki duruşmada Sercan Bavkır’ın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve 2 üye hâkim ile duruşma savcısını açığa aldı.