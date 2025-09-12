Vicdan sızlatan fotoğraf

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 07:00

Bedensel engelli kızı Dilek Bilen’i tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmeye çalışan Şerife Bilen, TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA’da geri dönüşüm malzemesi toplayan Şerife Bilen (67), dün 11.00 sıralarında Meram ilçesinde bedensel engelli kızı Dilek Bilen’i tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek istedi. Bu sırada N.O. idaresindeki TIR, Şerife Bilen’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şerife Bilen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bilen’in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kaza sonrası şoka giren bedensel engelli Dilek Bilen ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü N.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

