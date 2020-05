Vibes Ne Demek? Vibes Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Vibes sözcüğü İngilizce kökenli olarak iki farklı anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Bunlardan biri, ‘heyecan’ diğeri ise, ‘titreşim’ şeklinde tanımlanabilmektedir. Tabi cümle içinde kullanırken değişik anlamlar üzerinden de ele alındığı söylenebilir.

Vibes Ne Demek?

İngilizce üzerinden Türkçeye çevrimi ile vibes kelimesi, ‘Heyecan ve titreşim’ şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir durumdan ya da kişiden heyecanlanmak veya ondan bir şeyler hissetmek gibi anlatılabilir. Bir örnekle açıklanırsa daha iyi anlaşılabilir.

‘’I'm getting bad vibes from him.’’

Ondan kötü hisler ya da kötü titreşimler alıyorum şeklinde bu kelimeyi ifade etmek mümkün. Yani onun duyguları hakkında ne tür bir şeyler hissettiğini ve nasıl bir duygu aldığını dile getirmektedir. Bunu başka bir cümleyi ele almak gerekirse;

‘’I'm not really getting a good vibe from him’’

Ondan gerçekten iyi titreşimler almıyorum biçiminde ifade edilebilir.