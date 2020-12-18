VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM burs sonuçlarında

VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. VGM burs başvurularını yapan adayları sonuçları araştırıyorlar. 7 Aralık tarihinde KYK burs sonuçlarının açıklanması heyecanı daha da artırdı. Kurum tarafından yapılan açıklamada değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgi verildi ve ‘Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.’ denildi.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.’ denildi. KYK burs sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü erişime açıldı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.