VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM burs sonuçları bekleniyor

VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu veriyor. Yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.’ denildi.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.’ denildi. KYK burs sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü erişime açıldı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.

ORTAÖĞRENİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ortaöğrenim eğitim yardımı değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar 20.11.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında kurumun internet sitesinde duyuruldu. 2020-2021 eğitim yılında eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin işlemleri Bölge Müdürlüklerince tamamlanarak ödemelere başlandı.