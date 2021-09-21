VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 VGM Ortaöğrenim-Yükseköğrenim burs başvuru detayları

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2021 VGM burs başvuru tarihleri ne zaman sorusu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yanıt buldu. Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin beklediği VGM burs başvuru tarihleri yayınlandı. Takvime göre VGM ortaöğrenim bursu 15 Ekim'de yükseköğrenim bursu ise 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ​​ Başlangıç Bitiş Ortaöğrenim Bursu 15 Ekim 2021 30 Ekim 2021 Yükseköğrenim Bursu 01 Kasım 2021 15 Kasım 2021 Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu 01 Kasım 2021 15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Vakıf Katılım Bankası’nın 444 44 77 ya da 0850 202 1 202 nolu telefonları aranarak öğrencinin bulunduğu yere adına hazırlanmış banka kartı ile banka kartını kullanabilmesi için gerekli evraklar kurye ile öğrenciye ulaştırılmaktadır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler.

Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.