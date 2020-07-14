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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Vezneciler bombacılarına ceza yağdı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Vezneciler bombacılarına ceza yağdı
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İstanbul Vezneciler’de, 7 Haziran 2016’da Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik gerçekleştirilen 6’sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 16’sı polis 44 kişinin ise yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin davada, 2 sanık 13’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 893’er yıl hapis, bir sanık ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8 sanığa ise 7.5 yıl ile 3 bin yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Kırmızı bülten ile aranan PKK terör örgütü liderleri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık’ın da arasında bulunduğu 11 firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 sanık ise 7.5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak, Şerafettin Yılmaz’ın ise tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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