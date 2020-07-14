Vezneciler bombacılarına ceza yağdı

8 sanığa ise 7.5 yıl ile 3 bin yıl arasında değişen hapis cezası verildi. Kırmızı bülten ile aranan PKK terör örgütü liderleri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık’ın da arasında bulunduğu 11 firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 sanık ise 7.5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak, Şerafettin Yılmaz’ın ise tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.