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Veysel'in pişmanlığı | 2 yıl sonra gazeteye ilan verip THY ekibinden özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#THY#Saldırı#İlan
Veyselin pişmanlığı | 2 yıl sonra gazeteye ilan verip THY ekibinden özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 15:40

Uçağı kaçırınca öfkeden gözü dönüp hem THY personeline hakaretler etti hem etraftaki cihazlara zarar verdi. Olaydan iki yıl sonra yaptığından pişman olan Veysel Can, gazeteye verdiği ilanla THY ve çalışanlarından özür diledi.

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Olay, 5 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. TK-344 sefer sayılı İstanbul-Bişkek uçuşuna yetişemeyen Veysel Can, uçağın kapılarının kapanmasının ardından uçuş kapısına geldi. Uçağını kaçırdığını öğrenen Can, bilet satış birimine giderek görevli personelle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında personele hakaret eden Can, bazı cihazları yere attı. Olayın üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından Veysel Can, gazeteye verdiği ilanla THY ve çalışanlarından özür diledi. Can, yayımlanan ilanda, “05.09.2024 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları ve çalışanlarına karşı sergilediğim davranışlardan dolayı üzüntü ve pişmanlık duyduğumu belirtmek isterim. Söz konusu davranışlarımdan ötürü Türk Hava Yolları A.O.’dan ve ilgili çalışanlarından samimiyetle ve içtenlikle ÖZÜR DİLİYORUM” ifadelerini kullandı.

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Veyselin pişmanlığı | 2 yıl sonra gazeteye ilan verip THY ekibinden özür diledi

 

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#THY#Saldırı#İlan

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