Veysel Şahin’in malvarlığına el koyuldu

Güncelleme Tarihi:

Veysel Şahin’in malvarlığına el koyuldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 07:00

"Yasa dışı bahis" platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen şüpheli Veysel Şahin'in mal varlığına, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Veysel Şahin hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. MASAK analizleri ile ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüpheli Veysel Şahin’in haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheli Veysel Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına başsavcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hâkimliğince el koyuldu.

460 MİLYON EURO’LUK KRİPTO PARA HESABI VAR

Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu. 460 milyon Euro’nun Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor. 

