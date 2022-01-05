Veysel için direnme kararı

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DEAŞ’ın 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlendiği canlı bomba saldırısı sonucu Ankara’da 103 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 9 yaşındaki Veysel Atılğan ve babası İbrahim Atılğan da yer aldı. Veysel’in annesi Nezihe Atılğan ve 3 kız kardeşi olayda “hizmet kusuru” bulunduğu iddiasıyla avukat Mehtap Sakinci aracılığıyla, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği aleyhine maddi ve manevi tazminat talebiyle Ankara 12. İdare Mahkemesine dava açtı. İdare Mahkemesi, yaşanılan vahim olayda idarenin hizmet kusuru bulunduğu tespitini yaparak, aileye 394 bin TL maddi, 700 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



MANEVİ TAZMİNAT DÜŞÜRDÜ



Bakanlık ve Valilik, karar için istinaf başvurusunda bulundu. Kararın istinaf incelemesini ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi yaptı. İstinaf Mahkemesi, hükmedilen maddi tazminat miktarını onadı. Ancak hükmedilen manevi tazminat oranını fazla bularak düşürdü. Mahkeme hem baba yönünde hem de Veysel yönünde anne ve 3 kızı için toplamda, 240 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Böylece istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin hükmettiği 700 bin TL’lik manevi tazminat miktarını 240 bin TL’ye düşürmüş oldu.



VEYSEL İÇİN 30 BİN TL



Kararın temyiz incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi ise, sadece küçük Veysel yönünde anne Nezihe Atılğan’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Daire, baba İbrahim Atılğan yönünde anne Nezihe Atılğan’a tazminat ödenmesine karşı çıktı. Daire ayrıca hem babaları yönünde hem de küçük kardeşleri Veysel yönünden 3 kız kardeşe tazminat ödenmemesine hükmetti.



DİRENME KARARI ALDI



Bozma kararı üzerine dava dosyası tekrar istinaf mahkemesine geldi. İstinaf mahkemesi, 17 Kasım tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, ilk kararında direnme kararı aldı. Kararda, “Danıştay Onuncu Dairesi kararındaki davacılardan eş, çocuk ve kardeşlere manevi tazminat ödenmesine ilişkin kısmı yönünden bozma nedenleri bakımından tekrar incelenmiş, dairemiz ilk kararında davacılardan eş, çocuk ve kardeşlere manevi tazminat ödenmesine ilişkin kısmı yönünden ısrar edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Böylece İstinaf mahkemesi hem baba yönünde anneye manevi tazminat ödenmesi gerektiğini, 3 kız kardeşe, hem baba hem de küçük Veysel yönünde tazminat ödenmesine karar verdi.



MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMELİ



Kararın gerekçesinde terör eylemleri sonucunda bir takım maddi zararların meydana geldiğine dikkate çekilerek, “Esasen terör eylemlerini bizzat yaşayan vatandaşların çektikleri ve çekecekleri üzüntü, acı, elem, psikolojik buhran, vb. manevi zararların daha büyük sıkıntılara yol açacağı hususu yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla, idare hukuku kuralları çerçevesinde Anayasa’ya dayalı olarak geliştirilen bir ilke uyarınca manevi zararların karşılanma olanağının içeriği itibariyle engelleyici bir hüküm taşımayan yasa ile ortadan kaldırıldığından bahsedilmesi olanaksızdır” değerlendirilmesi yapıldı. İstinaf mahkemesinin direnme kararı üzerine dava dosyası Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) gündemine gelecek. Dosyaya ilişkin son kararı DİDDK verecek.