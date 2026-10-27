×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Veyis Ateş'in yargılandığı uyuşturucu davasında tanıklar hakkında zorla getirilme kararı

Güncelleme Tarihi:

#Veyis Ateş#Uyuşturucu Soruşturması#Tanık
Veyis Ateşin yargılandığı uyuşturucu davasında tanıklar hakkında zorla getirilme kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 11:30

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş’in 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme, tanıklar Ebru Gülan ve Serap Şaylan hakkında zorla getirilme kararı verdi. Duruşma 8 Aralık’a ertelendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan, ardından tahliyesine karar verilen tutuksuz sanık Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Veyis Ateş ve avukatı katıldı.

TANIKLAR HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI

Duruşmada tanık olarak dinlenmeleri istenen Serap Şaylan ve Ebru Gülan’ın mahkemeye gelmemesi üzerine konuşan tutuksuz sanık Veyis Ateş, "Mehmet Akif dosyasında tanıktım. Tahliyemden sonra o duruşmaya katıldım. Zaten 9 aylık tutukluluk dönemim var. Medyatik bir insanım. Tanıklar bir an önce gelsinler, ifadelerini versinler. Benim amacım bir an önce aklanmak ve beraat etmek" dedi. Mahkeme, tanık Ebru Gülan ve Serap Şaylan hakkında zorla getirilme kararı verdi. Duruşma 8 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veyis Ateş#Uyuşturucu Soruşturması#Tanık

BAKMADAN GEÇME!