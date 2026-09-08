Veyis Ateş tahliye oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında, ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ iddiasıyla 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş dün hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu yargılanan Veyis Ateş ve avukatı katıldı. Savunmasında 9 aydır tutuklu olduğunu ve iddianamede belirtilen hiçbir suçu işlemediğini belirten Veyis Ateş özetle şunları söyledi:

‘NEDEN BAYRAM ŞEKERİ GİBİ İKRAM EDEYİM’

“Uyuşturucu kullanmadığım tespit edildi. Serbest bırakıldım, normal hayatıma devam ettim. 11 gün sonra evimdeyken gözaltına alındım. Ertesi günü savcılık makamı tarafıma aynı soruları yönetti aynı cevapları verdim. Ardından tutuklamaya sevk edildim. Savcının tutuklama talebinin gerekçesi ‘uyuşturucu kullanmak için yer temini’ iddiasıydı. 9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana sorulan Mehmet Akif’in evine gidip gitmediğimdi. Bahsedilen ev benim değil. Bana ‘uyuşturucu için yer temin ettiğim’ iddiası yöneltiliyor. Benim olmayan bir ev, kullanmadığım maddeyi neden başkasına temin edeyim? Neden bayram şekeri gibi ikram edeyim?

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‘MEHMET AKİF BENDEN ÖZÜR DİLEDİ’

Tutuklanmamdan 10 gün önce ifadesinde benden bahsetmeyen Mehmet Akif Ersoy, tutuklandığım haberini duyunca beni hatırlamış ve etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinde ‘Uyuşturucu nedir bilmez idim. Beni Veyis Ateş başlattı’ diyerek beni suçladı. Silivri’de avukat görüşü esnasında karşılaştığımda bana ‘Abi çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk el değiştirme davasına katacaklardı orada başıma neler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim’ dedi. Buna avukatım tanıktır. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi Mehmet Akif’in yargılandığı ana dosyada anlaşılacağı üzere Akif’in ya sevgilisi ya da yakın arkadaşı. Pek çoğunun Mehmet Akif’in etkisi altında kaldığını düşünüyorum.”

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Mağdur Dilara Yıldız’ı Ersoy’un Piyale Paşa’daki evinde hayırlı olsuna gittiğinde tanıdığını söyleyen Ateş, “Uyuşturucuyu ilk defa Alanya’daki otelde Ağustos 2017’de kullandığını söylüyor. Ancak benim iddianamemde ise ilk uyuşturucuyu benim yönlendirmemle kullandığını söylemiştir. Beyanları çelişkilidir” diye konuştu.

‘YASAKLI MADDEYİ YANINDA GETİRDİ’

Duruşmada, başka dosya kapsamında tutuklu bulunan gazeteci ve Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tanık olarak dinlendi. Ersoy tanık ifadesinde, 2019’da Piyale Paşa’daki evinde Dilara Yıldız’ı hatırlamamakla birlikte Ebru Aydın ile oturdukları sırada Veyis Ateş’in geldiğini söyleyerek, “Veyis yanında getirdiği yasaklı maddeyi kullandı. Biz de merak ettik, deneyimlemek istedim. İlk defa kokain maddesini kullandım. Ebru da ilk kez kullandı. Kendi kullanım amacıyla getirdi, bize kullanmamız için teklif veya ısrarı olmadı biz merak ettiğimiz için kullandık. Daha sonra başka bir eve taşındım. Bu evde Veyis ve arkadaşlarla buluşup sohbet ederdik. O olay haricinde Veyis’in uyuşturucu ile geldiğini hatırlamam” dedi.



Mahkeme, Veyis Ateş’in tahliyesine karar vererek duruşmayı 27 Kasım 2026’ya erteledi.