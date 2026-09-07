Veyis Ateş hakim karşısına çıktı: 'Mehmet Akif benden özür diledi, helallik istedi' 'Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı' demişti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında, ‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Haberturk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş mahkeme karşısına çıktı.

“NEDEN BAYRAM ŞEKERİ GİBİ İKRAM EDEYİM?”

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Veyis Ateş ve avukatı katıldı. Veyis Ateş savunmasında, 9 aydır tutuklu olduğunu ve iddianamede belirtilen hiçbir suçu işlemediğini söyledi. Suçlamaları katiyen reddettiğini söyleyen Ateş, “Soruşturma süresince 18 Aralık günü savcılığa giderek tüm sorulara ayrıntılı cevap verdim. Ardından Adli Tıpa sevk edildim. Raporda uyuşturucu kullanmadığım tespit edildi. Serbest bırakıldım, normal hayatıma devam ettim. Ben hiçbir yere kaçmadım. Delil yok etmek için kimseyle görüşmedim. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren kimseyi aramadım. Başıma bir şey gelir korkusuyla kimseyi yönlendirmedim. 11 gün sonra evimdeyken gözaltına alındım. Ertesi günü savcılık makamı tarafıma aynı soruları yönetti aynı cevapları verdim. Zira söylediklerim bildiklerimden ibarettir. Ardından tutuklamaya sevk edildim. Savcının tutuklama talebinin gerekçesi ‘uyuşturucu kullanmak için yer temini’ iddiasıydı. 9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana sorulan Mehmet Akif’in evine gidip gitmediğimdi. Bahsedilen ev benim değil. Bana ‘uyuşturucu için yer temin ettiğim’ iddiası yöneltiliyor. Benim olmayan bir ev, kullanmadığım maddeyi neden başkasına temin edeyim? Neden Bayram şekeri gibi ikram edeyim? Yıllarca uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan haberleri yayınlamış ve bunun suç olduğunu bilen birisi olarak böyle bir eylemi işlemem mümkün değildir.” Dedi.

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“MEHMET AKİF BENDEN ÖZÜR DİLEDİ”

Aleyhinde tanıklık eden 4 kişi olduğunu söyleyen Ateş, “Tutuklanmamdan 10 gün önce ifadesinde benden bahsetmeyen Mehmet Akif Ersoy, tutuklandığım haberini duyunca beni hatırlamış ve etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinde ‘Uyuşturucu nedir bilmez idim. Beni Veyis Ateş başlattı’ diyerek beni suçladı. Silivri’de avukat görüşü esnasında karşılaştığımda bana ‘abi çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk el değiştirme davasına katacaklardı orada başıma neler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim.’ dedi.

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Buna avukatım tanıktır. Mehmet Akif hakkımdaki bu ifadeleri başka bir nedenle söylemek zorunda olduğunu açık ve seçik beyan etmiştir. Bu çerçevede Mehmet Akif aleyhime tanıklık eden kişilere etkide bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Zira tanıklardan Şevkiye Dilara Yıldız etkin pişmanlık ifadesinde Mehmet Akif’in avukat yönlendirmesiyle verdiğini söylemiştir. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi Mehmet Akif’in yargılandığı ana dosyada anlaşılacağı üzere Akif’in ya sevgilisi ya da yakın arkadaşı. Pek çoğunun Mehmet Akif’in etkisi altında kaldığını düşünüyorum.” dedi.

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HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Mağdur Dilara Yıldız’ı Mehmet Akif Ersoy’un Piyale Paşa’daki evinde hayırlı olsuna gittiğinde tanıdığını söyleyen Ateş, “Uyuşturucuyu ilk defa Alanya’daki otelde Ağustos 2017 tarihinde kullandığını söylüyor. Ancak benim iddianamemde ise ilk uyuşturucuyu benim yönlendirmemle kullandığını söylemiştir. Beyanları çelişkilidir. Serap Şeylan ifadesinde kendisini Çengelköy’deki evime uyuşturucu içmeye davet ettiğimi söylemiştir. Bu imkansızdır çünkü Çengelköy’de hiç evim olmadı, ikamet etmedim. Ebru Güran, ifadesinde beraber uyuşturucu kullandıktan sonrasında kendisine rahatsız edici davranışlarda bulunduğumu söylemiş. Bu durumda bir daha benimle görüşmemesi gerekir. Oysa Ebru Güran Mehmet Akif ile beraberken Akif’in telefonundan beni birkaç kez arayarak Akif’in evine davet etmiştir. Bu isimler ana dosyada uyuşturucu madde temin ettikleri kişilerin bilgilerini paylaşmıştır. Benim uyuşturucu madde temin etmeme gerek olmadığı ortadadır. Evimde uyuşturucu bulunmamıştır.” dedi.

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UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Veyis Ateş’in alınan kan, idrar ve kıl örnekleri ATK’da incelenmişti. Saçı kısa olduğu için bu yönde inceleme yapılamamış, kanında ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştı.