Veterinerlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Veterinerlik bölümü... Üniversitelerin Veterinerlik bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Veterinerlik taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi (İngilizce) SAY 60 455,21295 50161 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 165 444,93616 58962 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 120 438,28158 64781 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 110 434,28532 68275 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 100 424,58494 76928 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 75 421,12309 80064 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 413,79198 86705 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 155 407,18825 92902 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 403,25455 96766 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 80 401,93257 98064 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 397,69836 102223 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Milas Veteriner Fakültesi SAY 50 396,89793 103009 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 80 392,2459 107579 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 100 391,35698 108452 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 100 387,0149 113164 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 40 382,51037 118264 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Ceyhan Veteriner Fakültesi SAY 50 381,90208 118953 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 90 377,91271 123470 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner Fakültesi (Burslu) SAY 5 375,38729 126329 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 374,17224 127705 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 372,76914 129293 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 50 372,1512 129993 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 120 371,62823 130585 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 368,8358 133968 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 361,04356 144268 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 10 359,60534 146170 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 80 357,35905 149139 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 85 356,16136 150722 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 80 353,32332 154474 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 100 348,80416 160798 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 60 343,00211 170163 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Veteriner Fakültesi SAY 70 336,03595 181408 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 25 312,60534 225753 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Veteriner Fakültesi SAY 10 310,77913 229386 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 50 283,65686 300362

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