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Veterinerlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte Veterinerlik bölümü taban puanları da araştırılıyor. Peki Veterinerlik bölümü taban puanları kaç? İşte Veterinerlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Veterinerlik bölümü... Üniversitelerin Veterinerlik bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Veterinerlik taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi (İngilizce)
|SAY
|60
|455,21295
|50161
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|165
|444,93616
|58962
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|120
|438,28158
|64781
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|110
|434,28532
|68275
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|100
|424,58494
|76928
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|75
|421,12309
|80064
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|413,79198
|86705
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|155
|407,18825
|92902
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|403,25455
|96766
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|401,93257
|98064
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|397,69836
|102223
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Milas Veteriner Fakültesi
|SAY
|50
|396,89793
|103009
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|392,2459
|107579
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|100
|391,35698
|108452
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|100
|387,0149
|113164
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|40
|382,51037
|118264
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)
|Ceyhan Veteriner Fakültesi
|SAY
|50
|381,90208
|118953
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|90
|377,91271
|123470
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veteriner Fakültesi (Burslu)
|SAY
|5
|375,38729
|126329
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|374,17224
|127705
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|372,76914
|129293
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|50
|372,1512
|129993
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|120
|371,62823
|130585
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|368,8358
|133968
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|361,04356
|144268
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|359,60534
|146170
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|357,35905
|149139
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|85
|356,16136
|150722
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|353,32332
|154474
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|100
|348,80416
|160798
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|343,00211
|170163
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|70
|336,03595
|181408
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|312,60534
|225753
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Veteriner Fakültesi
|SAY
|10
|310,77913
|229386
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|50
|283,65686
|300362