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Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Veterinerlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Veterinerlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasının ardından da tercih dönemi başlayacak. Bu süreçte Veterinerlik bölümü taban puanları da araştırılıyor. Peki Veterinerlik bölümü taban puanları kaç? İşte Veterinerlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Veterinerlik bölümü... Üniversitelerin Veterinerlik bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Veterinerlik taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner Fakültesi (İngilizce)SAY60455,2129550161
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY165444,9361658962
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY120438,2815864781
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY110434,2853268275
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY100424,5849476928
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY75421,1230980064
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60413,7919886705
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY155407,1882592902
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60403,2545596766
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY80401,9325798064
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60397,69836102223
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Milas Veteriner FakültesiSAY50396,89793103009
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY80392,2459107579
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY100391,35698108452
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY100387,0149113164
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY40382,51037118264
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)Ceyhan Veteriner FakültesiSAY50381,90208118953
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY90377,91271123470
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Veteriner Fakültesi (Burslu)SAY5375,38729126329
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60374,17224127705
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60372,76914129293
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY50372,1512129993
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY120371,62823130585
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60368,8358133968
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60361,04356144268
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu)SAY10359,60534146170
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY80357,35905149139
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY85356,16136150722
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY80353,32332154474
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY100348,80416160798
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY60343,00211170163
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Veteriner FakültesiSAY70336,03595181408
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli)SAY25312,60534225753
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)Veteriner FakültesiSAY10310,77913229386
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY50283,65686300362

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