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Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Veterinerlerin aşı isyanı: Biz hekim değil miyiz?

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Veterinerlerin aşı isyanı: Biz hekim değil miyiz?
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Sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı ancak veteriner hekimler, öncelik sırasına alınmamalarına tepki gösterdi. Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Arslan, “Biz de öncelikli aşılanmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı uygulanmasında veteriner hekimleri öncelikli aşılama içine almamasını eleştiren İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Aşı üretiminde en ön saftayız. Devlet memurları kanununa göre biz de sağlık çalışanıyız ama sağlıkta yapılan desteklemeler ve düzenlemelerin dışında bırakılıyoruz” diye tepki gösterdi. Arslan Hürriyet’e şunları söyledi: “Pandemiye karşı birçok meslek grubuyla birlikte veteriner hekimler de mücadele ediyor. Öncelikle vatandaşlarımız için hayati derecede önemli olan COVID-19 aşısının geliştirilmesi ve üretimi konusunda kökenli virolog akademisyenler görev alıyor. Şu ana kadar belli bir aşamaya gelen aşı çalışmalarının tümünde ya veteriner hekimler görev alıyor ya da yürütüyor.

‘7/24 ÇALIŞIYORUZ’

Sadece aşı çalışmalarında değil, ülkemiz genelinde, kamuda ve serbest olarak çalışan yaklaşık 32 bin meslektaşımız veteriner halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve sınır aşan hastalıklar konusunda kliniklerinde ve ülkemizin en ücra yerlerinde mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 görev yapıyor. Bu sayede denetlenmezse çok riskli olabilecek hayvansal gıdalar sorunsuz evlerimize ulaşıyor, yeni salgınların çıkması önleniyor. Yüzlerce veteriner hekim meslektaşımız COVID-19’a yakalanmış, tedavi görmüş, 14 veteriner hekim meslektaşımız da hayatını kaybetmiştir. Ancak tüm bu riskler söz konusuyken Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı öncelikli aşılama listesinde veteriner hekimler bulunmuyor. Acilen öncelikli aşılanan grup arasına alınmaları gerekiyor. Bu talebimiz tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik acil bir talep. Diğer taraftan aşı üretiminde görev alan veteriner hekimlerin kendilerinin aşı olamamaları oldukça ironik bir durum."

Veterinerlerin aşı isyanı: Biz hekim değil miyiz

Hayvanlar için fedakarca mücadele eden veteriner hekimler, patileri canice kesilen Pamuk isimli köpeği de tedavi etmişti.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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