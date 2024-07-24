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Veterineri döven 3 şahıs serbest bırakılmıştı... Tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar

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#Kocaeli#Çayırova#Ali Özen
Veterineri döven 3 şahıs serbest bırakılmıştı... Tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 14:57

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, para üstü tartışmasında Veteriner Hekim Ali Özen’i darbedip serbest bırakılan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez, dün gece yeniden gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 21 Temmuz öğle saatlerinde ilçeye bağlı Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi’ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Kliniğe gelerek mama alan müşteri Can Sönmez, kasada bozuk para olmadığı için ücretin 45 TL’lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi.

Veterineri döven 3 şahıs serbest bırakılmıştı... Tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar

Veteriner Hekim Ali Özen’in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı. Dükkandan bağırarak ayrılan Can Sönmez, yaklaşık 1 saat sonra yanında Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez ile birlikte geri döndü. Şüpheliler, Özen’e dükkanın dışına çıkması için bağırdı. Özen çıkmayınca şüpheliler, ona saldırıp darbederken, o anlar da kameraya yansıdı.

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Veterineri döven 3 şahıs serbest bırakılmıştı... Tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar

Polis tarafından 22 Temmuz'da gözaltına alınan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Veterineri döven 3 şahıs serbest bırakılmıştı... Tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar

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#Kocaeli#Çayırova#Ali Özen

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