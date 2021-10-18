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Veterinere videolu aşk tuzağı! Yardım bahanesiyle kandırdı

#Veteriner#Peri#Video
Veterinere videolu aşk tuzağı Yardım bahanesiyle kandırdı

Veteriner E.S., engelli çocuklara yardım bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen kadına 170 bin lira para kaptırdı. Veterinerin çıplak videosu ve fotoğraflarını çeken ‘Peri’ adını kullanan kadın, “100 bin lira daha gönder, yoksa çocukların seni YouTube’da izler” diye mesaj attı. Yarı çıplak haldeki fotoğrafı Instagram’a konulan veteriner, soluğu savcılıkta aldı.

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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre, şantaj iddiasına konu olay geçen ağustosta İstanbul Pendik’teki bir otelde yaşandı. Soruşturma dosyasına göre, geçen yıl mart ayında veteriner E.S., cep telefonundan arandı. Adının ‘Peri’ olduğunu söyleyen Nurper E., E.S.’ye “Bilinpa Danışmanlık şirketi olarak engelli çocuklara yardım yapıyoruz. Engelliler yararına tiyatro bileti satıyoruz” dedi ve destek talebinde bulundu. E.S., Nurper E.’nin gönderdiği şirket hesabına 300 TL gönderdi. Birkaç gün sonra E.S.’yi bu kez, aynı şirkette çalıştığını söyleyen başka kadınlar aradı ve aynı talepte bulundu. E.S., toplamda 5 bin liraya yakın para gönderdi.

E.S., Nurper E. tarafından bu kez, İzmir depreminden hemen bir gün sonra arandı. İkili arasındaki görüşme sona erdikten sonra E.S., Nurper E.’nin WhatsApp profil fotoğrafını değiştirdiğini fark etti. E.S., Nurper E.’ye “Profil resmin güzelmiş. Genç olsaydım şansımı denemek isterdim” diye mesaj attı. Nurper E., bu mesaja “Şimdi engel ne?” diyerek karşılık verdi. E.S. evli olduğunu ve aralarında 25 yaş fark olduğunu, Nurper E. ise aradaki yaş farkının sorun olmadığını yazdı.

32 BİN LİRAYA TELEFON

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Soruşturma dosyasına giren yazışmalara göre, Nurper E., E.S.’den para taleplerini sıklaştırdı. Kimi zaman iş kuracağı, kimi zaman otomobil alacağını, kimi zaman da diş dolgusu yaptıracağını söyleyen Nurper E., veteriner E.S.’den birçok kez para aldı. Dosyaya göre, yeni bir cep telefonuna ihtiyacı olduğunu söyleyen Nurper E., bu kez E.S.’ye “Senin kredi kartınla alalım. Aylık taksitlerini ben öderim” dedi. Her biri 16 bin 300 liralık iki cep telefonunun yanı sıra ziynet eşyası da alan Nurper E., E.S.’ye olan borcunu ödeyeceğini söyledi.

Nurper E.’nin hesabına gönderdiği 170 bin liraya yakın paraya ilişkin dekontları dosyaya sunan E.S.’nin ‘şantaj’ iddiası ise geçen 13 Ağustos gecesi yaşandı. Dosyaya göre, E.S. ile Nurper E., birlikte olmak için sözleşti. İkili, Pendik’teki bir otelde buluşmayı kararlaştırdı. İzmir’den gelen Nurper E., rezervasyon yaptırılan otele gitti. Bir süre sonra E.S. de otele geldi. Nurper E., odadaki yakınlaşma anlarını cep telefonu ile kayda aldı. Saat 03.00 sıralarında Nurper E. cep telefonundan arandı. Halasının aradığını söyleyen kadın, “Lobiye inmem gerek” dedi.

VİDEOYU GÖNDERDİ

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E.S. odasına geçtikten sonra Nurper E.’den yeni bir mesaj aldı. Mesajda Nurper E.’nin dakikalar önce çektiği video yer alıyordu. Gönderdiği mesajlarda “Kardeşim için akülü araç alacağım. Kredi kartı bilgilerini at” dedi. E.S.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Nurper E. bu kez, elindeki video ve fotoğrafları internette yayınlayacağını söyledi. E.S. “Bu yaptığın şantaj” dese de sonuç değişmedi. Nurper E. “100 bin lira gönderirsen bendeki kayıtlarını silerim. Yoksa çocukların seni YouTube’da izler” dedi. E.S., parayı veremeyeceğini söyledi. Nurper E., dakikalar sonra açtığı Instagram hesabına, E.S.’nin yarı çıplak bir fotoğrafını ve cep telefonu numarasını koydu.

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Veterinere videolu aşk tuzağı Yardım bahanesiyle kandırdı

Murat Canbay

İCRA TAKİBİ YAPILDI

NURPER E.’nin elindeki video ve fotoğrafları silmeyeceğini anlayan E.S., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Nurper E.’nin hesabına gönderilen paralara ilişkin ise icra takibi yapıldı. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Nurper E., soruları yanıtsız bıraktı. Nurper E.’nin sigortalı çalışanı olduğunu söyleyen Bilinpa Danışmanlık şirketinin sahibi Murat Canbay, engelliler adına tiyatro oyunları organize eden bir çağrı merkezi sahibi olduğunu söyledi. Canbay, yardım toplama izinlerinin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. Canbay, E.S. gibi başka kişilerin de gönderdiği paralara karşılık yapılan yardımlara ilişkin soruya da yanıt vermedi. Canbay’ın, “Birlikte yardım organizasyonu yapıyoruz” dediği tiyatro grubunun ise herhangi bir faaliyetinin olmadığı anlaşıldı.

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