Veterinere cinsel saldırı davasında rapor tepkisi

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Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz ve jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 27,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hasan Bilgili ile Hüseyin Şenyurt katılırken, sanık Serkan Durmaz sağlık sorunları nedeniyle mazeret sundu.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU BEKLENECEK

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Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından taraflara söz verdi. Mağdur Ç.B., şikayetinin devam ettiğini belirtirken, sanıklar Bilgili ve Şenyurt önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirtti. Ç.B.'nin avukatı, davanın yaklaşık 1 yıldır sürmesine rağmen adli tıp kurumu raporunun dosyaya bir türlü kazandırılamadığını belirterek, "Geç gelen adalet, herkesi mağdur eder" diyerek tepki gösterdi. Sanık Bilgili'nin avukatı da Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporun eksik olduğunu, bu nedenle adli tıp kurumundan ek rapor hazırlanmasının talep edilmesini istedi. Bu talebi reddeden mahkeme, adli tıp kurumundan gelecek mevcut raporun beklenmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Sanıklardan Serkan Durmaz, Ç.B.'ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum vermesi nedeniyle 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık' (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan Ankara 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı diğer davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.