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Veterinere cinsel saldırı davasında 15 yıla kadar hapis talebi

#ANKARA#Veteriner#Cinsel Saldırı
Veterinere cinsel saldırı davasında 15 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı olayı ile ilgili 3 sanığın tutuksuz yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, hayvan hastanesi sahibi sanık Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapsini, diğer sanıklar Serkan Korkmaz ile Dr. Hüseyin Şenyurt'un beraatlerini talep etti.

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Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklar, mağdur Ç.B. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasını dosyaya sunduğunu belirterek savcıya söz verdi.

Veterinere cinsel saldırı davasında 15 yıla kadar hapis talebi

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Savcı, sanık Hasan Bilgili’nin, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma' suçundan beraatini istedi. Savcı, sanık Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı suçuna iştirak', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarının tamamında beraat, sanık Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında ise ‘delilleri yok etmek’ suçundan beraat istedi.

Mahkeme, taraf avukatlarının savunma için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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