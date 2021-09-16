Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tuncelide teröristlere ait 10 sığınak imha edildiTunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi#Tunceli
dikkatdikkat#Sosyal Medya
Rus halkı yarın sandık başına gidecekRus halkı yarın sandık başına gidecek#RUSYA
Sahte PCR operasyonunda 2. dalga Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılarSahte PCR operasyonunda 2. dalga! Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılar#Pcr Testi
ABde otomobil satışları ağustosta düştüAB'de otomobil satışları ağustosta düştü#Otomotiv Sektörü
Konyaspordan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı 4 maç 10 puan...Konyaspor'dan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı! 4 maç 10 puan...#Konyaspor
Aşıda merakla beklenen sonuç geldi FDA rakam verip duyurdu...Aşıda merakla beklenen sonuç geldi! FDA rakam verip duyurdu...#KORONAVİRÜS
Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli olduSadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu#Sadakatsiz
Son Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybettiSon Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybetti!#Dusan Ivkovic
Beyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyifBeyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyif#Beyonce
HABERLERGündem Haberleri

Veterinere cinsel istismar olayında flaş gelişme... İşte karar sonrası ilk sözleri

#Veteriner#Cinsel İstismar#Prof. Dr. Hasan Bilgili
Veterinere cinsel istismar olayında flaş gelişme... İşte karar sonrası ilk sözleri

Ankara'da veteriner Ç.B.'ye Prof. Dr. Hasan Bilgili ile birlikte cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz, 'yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan yargılandığı ikinci davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın bir nebze olsun içini rahatlattığını söyleyen Ç.B. ise "Bu olay tüm hayatımı etkiledi. Bunlar yüzünden mesleğimi yapamıyorum. Hala büyük bir travma yaşıyorum. Bu, yıllar geçse de unutulacak bir şey değil" dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında ‘cinsel istismar’, jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında ‘delilleri yok etme’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz 3 sanığın Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.

İKİNCİ DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE

Cinsel istismarla ilgili görülen davada sanık Serkan Durmaz, olay günü Ç.B.’ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini söylemişti. Ç.B.’nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'cinsel saldırı' suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında, Serkan D. hakkında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık' (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan 5 yıl hapis istemiyle ikinci dava açıldı.

Çok konuşulmuştu... Veterinere tecavüz olayında flaş gelişme

Çok konuşulmuştu... Veterinere tecavüz olayında flaş gelişme

'YARDIM AMAÇLI YAPTI, SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'

Ankara 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuksuz sanık Serkan Durmaz, duruşmaya katılmazken, Ç.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin yardım amaçlı damar yolu açarak serum taktığını kabul ettiğini belirterek, "Müvekkilimin ilk yardım sertifikası var. Yardım amaçlı yaptığı eylemin suç olduğunu düşünmüyoruz. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı
Tecavüzle suçlanan profesör hakim karşısında Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Tecavüzle suçlanan profesör hakim karşısında! Genç kız gözyaşlarına boğuldu

'AMACI CİNSEL SALDIRI SUÇUNU GİZLEMEKTİR'

Söz alan Ç.B. ise kendisinin de veteriner hekim olduğunu, okulda insana müdahale edilmeyeceği yönünde dersler aldıklarını belirterek, "İlk yardım kuralları; nefes yolu açmak, kalp masajı yapmak ve bu sırada 112’ye bilgi vermektir ya da en yakın hastaneye götürmektir ancak burada izinsiz bir şekilde damar yolu açarak serum takmak söz konusudur. 112 aranmadığı gibi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan hastaneye de götürülmedim. Sabaha kadar alıkonuldum. Bu eylem ilk yardım için değil cinsel saldırı suçunu gizlemek için yapılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Serkan Durmaz’a 'yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntü kayıp

Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntü kayıp

‘BU KARAR DİĞER DAVA İÇİN UMUT OLDU’

Kararın bir nebze olsun içini rahatlattığını söyleyen Ç.B. ise "Diğer davadan da en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Bu olay tüm hayatımı etkiledi. Bunlar yüzünden mesleğimi yapamıyorum. Hala büyük bir travma yaşıyorum. Bu, yıllar geçse de unutulacak bir şey değil. Benim içimi, adaletin yerini bularak en ağır cezayı almaları rahatladır. Bu karar, diğer davada tüm sanıkların ceza alması için bir umut oldu. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veteriner#Cinsel İstismar#Prof. Dr. Hasan Bilgili