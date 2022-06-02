Veterinerden 200 bin liralık ‘kişisel veri’ davası

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İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre veteriner Tuğana Gökçe Karakaş, 23 Kasım 2017 tarihinde ünlü bir giyim mağazasına ait internet sitesine isim, soy isim ve cep telefonu bilgilerini girerek üye oldu. İddiaya göre üyelikten bir gün sonra Karakaş’ın cep telefonuna tanımadığı kişiler tarafından mesajlar ve aramalar geldi. Bu kişiler ünlü alışveriş sitesinde isminin, adresinin ve cep telefonunun görüldüğünü Karakaş’a anlattı. Yaşadığı bu durumu ünlü giyim mağazasına bildiren Karakaş’a kişisel verilerinin silindiği ve özür olarak da hediye çeki verecekleri söylendi. Ancak internet sitesi üzerinden sipariş oluşturan birçok kişi, kişisel verilerinin sipariş oluşturma sayfasında halen görüldüğünü Karakaş’a bildirdi.

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100 BİN LİRALIK İDARİ CEZA ALDI

Müvekkiline ait kişisel verilerin onayı olmadığı halde ünlü giyim mağazasının internet sitesinde hukuka aykırı bir şekilde paylaşılmaya devam ettiğini dava dilekçesinde belirten Tuğana Gökçe Karakaş’ın avukatı Esra Pınar Bilgin, “Müvekkil, kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına onayı olmamasına rağmen hukuka aykırı paylaşım nedeniyle mağdur olmuştur. Adı, soyadı, adresi ve telefon gibi özel nitelikli kişisel verileri uzun bir süre üçüncü kişilerle paylaşılmış, müvekkil günlerce farklı saatlerde yüzlerce kişiyle muhatap olmak zorunda kalmıştır. Ayrıca üçüncü kişilerin siparişleri müvekkilin adına ve adresine gönderilmiştir. Müvekkil bu siparişleri kendi çabasıyla iade etmiştir. Davalı giyim mağazası, müşterilere ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 100 bin lira idari para cezasına çarptırılmıştır. Müvekkilin özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişiler tarafından suç teşkil edebilecek farklı amaçlarla kullanılma ihtimali de vardır. Tüm bu nedenlerle müvekkilin kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı uğradığı zararın karşılanması için 200 bin lira manevi tazminat talep ediyoruz” dedi.

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ŞİRKET ‘SİSTEM HATASI’ DEDİ

Yaşanılan olay nedeniyle durumu telafi etmek için Karakaş’a hediye çeki tanımladıklarını cevap dilekçesinde belirten ünlü giyim mağazasının avukatları, “Ancak kişisel verileri derhal silinen Tuğana Gökçe Karakaş, yine de kanun yoluna başvurma gereği duymuştur. Yaşanılan olay sistem hatasından kaynaklanmış ve bunun önüne geçilmesi için güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sistemden kaynaklanan hata nedeniyle müvekkil şirket idari para cezası yükümlülüğü altına girmiştir. Karakaş, huzurdaki dava ile müvekkil şirketi daha da zor duruma düşürmeye çalışmaktadır. Hukuka aykırı olarak talep edilen tazminat davasının reddini istiyoruz” dedi.