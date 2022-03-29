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Veteriner kaza kurbanı

#Muğla#Milas#Veteriner
Veteriner kaza kurbanı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında veteriner İsmail Şen (39) hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, İsmail Şen’in kontrolünde Milas’tan Selimiye’ye doğru seyreden 48 JG 722 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Şen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen’in cenazesinin bugün öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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#Muğla#Milas#Veteriner

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