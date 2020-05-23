Veteran ne demek? Veteran nedir? Veteran TDK kelime anlamı

Vatan kelimesinin Türkçe anlamına bakıldığı zaman, ‘Emektar, tecrübeli ve kıdemli asker’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bu anlamları üzerinden İngilizce içerisinde cümlede kullanmak mümkündür.

Veteran Ne Demek?

Kökeni İngilizceden gelen veteran kelimesi, kıdemli asker ya da tecrübeli ve deneyimli şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda emektar olarak da ele alınır. Türk Dil Kurumu üzerinden bu anlamları ile beraber değerlendirmek mümkün. Ancak bu kelime Türkçede çok fazla değerlendirilen bir sözcük değildir. Hatta Türkçede yer almadığını da eklemek gerekir. Ancak İngilizce üzerinden cümle içerisinde bu anlamları ile beraber değerlendirmek mümkün.

Veteran Nedir?

Türkçe içerisinde veteran kelimesi İngilizce kaynaklı olarak birden fazla anlama gelmektedir.

- Emektar,

- Tecrübeli kimse ya da eski kurt,

- Kıdemli asker veya eski asker,

- Emekli ya da emekli asker,

Bu şekilde amaca bağlı olarak cümle içerisinde değerlendirilebilir. Son dönemlerde veteran kelimesi aynı zamanda Türkçeye de yavaş yavaş girmeye başladı. Her ne kadar şu an halk arasında pek fazla bilinmese bile, bazı durumlarda Türkçe cümlelerde görülmektedir. Ancak İngilizce olarak farklı cümleler içerisinde kullanmak daha doğrudur. Bu anlamları itibari ile değerlendirebilirsiniz.