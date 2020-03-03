Vesselam ne demek? Vesselam nedir? Vesselam TDK kelime anlamı

Genellikle mektup sonlarına eklenen vesselam sözcüğü, karşı tarafa selam göndermek amacıyla yazılmaktadır.

Vesselam Ne Demek?

Vesselam kelimesi, Kuran-ı Kerim’in Taha Suresi’nde geçmektedir. Kelime burada, esenlik doğru yolu tutanların olsun anlamında kullanılmıştır. Ancak zamanla bir ünlem halini almış ve cümle sonlarına eklenmeye başlamıştır. Arapça kökenli bir kelime olup, Türk Dili ve Edebiyatı eserlerinde de sık sık cümle sonlarında “sözün özü budur” demek için kullanılmıştır.

Vesselam Nedir?

Vesselam kelimesi, İslam dininde peygamberler zikredildiğinde de kullanılan bir kelimedir. Buna göre ehli sünnet tarafından tüm peygamberler “aleyhisselam” cümlesiyle zikredilmektedir. Ancak Hz. Muhammed için Aleyhissalatu Vesselam denilmektedir. Bu cümle Hz. Muhammed için bir sembol halini almıştır. Aleyhissalatu Vesselam kelimesi anlamına bakıldığında ise Allah’ın selamının iletildiği görülmektedir.

Vesselam TDK Kelime Anlamı

Vesselam, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ARAPÇA kökenli bir kelime olarak belirtilmektedir. Vesselam sözcüğü için TDK tarafından verilen açıklamalar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- İşte o kadar.

- Son söz budur.

- Sözün kısası budur.

Türk Dil Kurumu açıklamalarında vesselam sözcüğü için bir de örnek cümle yer almaktadır. Bu kapsamda verilen cümle örneği de “İşsizlik başa gelebilecek en kötü şey vesselam!” cümlesidir.