Very Ne Demek? Very Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Very İngilizce de çok sık karşılaşılan bir kelimedir. Birçok kaynakta cümle içerisinde çok sık kullanılmaktadır. Birkaç anlam barındıran very kelimesinin en çok kullanılan anlamı çok kelimesidir.

Very Ne Demek?

İngilizcede kullanılan bazı kelimelerin Türkçe karşılıkları birden fazla olabilir. Very kelimesi de Türkçe karşılığına bakıldığından birden fazla anlam taşımaktadır. Cümle içerisinde çok sık kullanılan very kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Çok, en, tam

Örnek Cümleler

Very kelimesi ile cümle içerisinde karşılaşmak mümkündür. Bunun sebebi çok sık kullanılmasıdır. Very kelimesi ile ilgili cümle içerisinde örnekler şu şekilde verilmiştir:

- ''I'm very happy'', she said.

Çok mutluyum dedi

- That's very nice of you

Çok kibarsın

- It's very pretty. I bought it in Turkey.

Bu çok güzel. Onu Türkiye'de aldım.