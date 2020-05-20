MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVery Ne Demek? Very Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
GeriGündem Very Ne Demek? Very Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 20.05.2020 - 02:49,Son Güncelleme:

Very Ne Demek? Very Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Very Ne Demek? Very Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyada sıklıkla kullanılan dil İngilizcedir. Evrensel bir dil olarak İngilizcenin birçok kelimesi anlamı merak edilmektedir. Very kelimesi de çok araştırılan ve Türkçesi merak edilen kelimelerden birisidir. Sizde kelimenin anlamını öğrenebilirsiniz. Peki, Very ne demek? Very kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Sizlere very kelimesi Türkçesi ve anlamını detaylıca açıkladık.

Very İngilizce de çok sık karşılaşılan bir kelimedir. Birçok kaynakta cümle içerisinde çok sık kullanılmaktadır. Birkaç anlam barındıran very kelimesinin en çok kullanılan anlamı çok kelimesidir.

 Very Ne Demek?

 İngilizcede kullanılan bazı kelimelerin Türkçe karşılıkları birden fazla olabilir. Very kelimesi de Türkçe karşılığına bakıldığından birden fazla anlam taşımaktadır. Cümle içerisinde çok sık kullanılan very kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

 - Çok, en, tam

 Örnek Cümleler

 Very kelimesi ile cümle içerisinde karşılaşmak mümkündür. Bunun sebebi çok sık kullanılmasıdır. Very kelimesi ile ilgili cümle içerisinde örnekler şu şekilde verilmiştir:

 - ''I'm very happy'', she said.

 Çok mutluyum dedi

 - That's very nice of you

 Çok kibarsın

 - It's very pretty. I bought it in Turkey.

 Bu çok güzel. Onu Türkiye'de aldım.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle