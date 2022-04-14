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Vertigoda pandemi çarpanı

#Vertigo#Pandemi#Semptom
Vertigoda pandemi çarpanı

Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, bu yıl yapılan araştırmalara göre pandeminin de etkisiyle dünya nüfusunun yüzde 10’unda, Türkiye’de ise benzer şekilde nüfusun önemli bir kısmında vertigo semptomları görülmeye başladığını bildirdi.

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Prof. Dr. Özgirgin, Dünya Vertigo Farkındalık Haftası’nda Hürriyet’e şunları söyledi: “İç kulaktan başlayan beyin sapındaki denge çekirdekleri ve bunların beyin, beyincik, gözler ve omurilik ile olan uzantılarından kaynaklanan baş dönmesi ve dengesizlik hissini ‘vertigo’ olarak tanımlıyoruz.

COVID-19 enfeksiyonu sonucu virüslerin denge sistemini etkilemesi ile de ciddi baş dönmeleri yaşanıyor. Soğuk algınlığına neden olan virüsler de iç kulağı ve beyinle olan sinir bağlantılarını etkileyerek vertigoya neden olabiliyor.”

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#Vertigo#Pandemi#Semptom

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