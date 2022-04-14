Vertigoda pandemi çarpanı

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Prof. Dr. Özgirgin, Dünya Vertigo Farkındalık Haftası’nda Hürriyet’e şunları söyledi: “İç kulaktan başlayan beyin sapındaki denge çekirdekleri ve bunların beyin, beyincik, gözler ve omurilik ile olan uzantılarından kaynaklanan baş dönmesi ve dengesizlik hissini ‘vertigo’ olarak tanımlıyoruz.

COVID-19 enfeksiyonu sonucu virüslerin denge sistemini etkilemesi ile de ciddi baş dönmeleri yaşanıyor. Soğuk algınlığına neden olan virüsler de iç kulağı ve beyinle olan sinir bağlantılarını etkileyerek vertigoya neden olabiliyor.”