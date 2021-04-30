‘Verin özel sektöre, aşıyı onlar getirsin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’de katıldığı programda özetle şunları söyledi:

BİZİM BELEDİYELER AŞIYI ÇÖZERDİ

“İktidarın bu aşı olayını çözme şansı yok. Emin olun bizim belediyelere verselerdi bu işi, bizim belediyeler çözerdi. Hadi siz yapamıyorsunuz verin özel sektöre, özel sektör getirsin bu aşıları. Kapanma kararı doğru ama kapanma ile birlikte ekonomik önlemleri de alacaktınız. Bu insanlar nasıl geçinecek.

KONTROLLÜ PARA BASILABİLİR

Kontrollü bir şekilde Merkez Bankası para basabilir. Ama bu parayı götürüp müteahhide vermeyecek, esnafa, yoksul vatandaşa verecek. CHP’ye dua etmesi lazım. Eğer 2 milyon 76 bin haneye belediyeler yardım götüremese kim götürecekti o yardımı.

BAHÇELİ’DEN DESTEK İSTEYECEĞİZ

Arkadaşlarımız yarın veya öbür gün kanun teklifi verecek Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili. Ecevit döneminde bir kanun geçti parlamentodan ve altında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de imzası var. Bu kanun teklifini vereceğiz ve Bahçeli’nin imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz. O zaman yapılan doğruydu. Bu kanun teklifini desteklemesini isteyeceğiz.

(Bahçeli’nin imzalayacağına inanıyor musunuz?) Şahsi görüşüm çok umutlu değilim.

BIDEN BENDEN Mİ CESARET ALIYOR

(Biden’ın açıklamaları) Söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Parti Sözcümüz açıklama yaptı. Ben de salı günü açıklama yaptım. Dış Politika Danışmanımız Ünal Çeviköz de yaptı. Biden benden mi cesaret alıyor. NATO’ya bağladılar umutları; Biden ile yan yana gelecekler. Büyükelçi tayin ettik, üç aydır kimsenin muhatap aldığı yok. Güven mektubunu veremiyor.

HSK SEÇİMLERİ

HSK için ittifak olarak kendi aramızda görüşmeleri yaptık. İktidar partisi, ‘iki yargıç kontenjanı verelim’ diyor ittifaka. Bunu doğru bulmadık sayısal olarak. ‘Kabul etmezseniz biz kendimiz seçeceğiz’ diyorlar. Kurallara aykırı olarak seçecekler. Yaparlarsa da kendileri bilir.

SONBAHARDA SEÇİM YAPILMALI

Türkiye’nin karşılaştığı sorunların getirdiği yükün siyasi iktidarın uzun süre sürdüremeyeceğine inanıyorum. Her geçen gün vatandaşın üzerindeki maliyet ağırlaşıyor. Yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bunun için halkın hakemliğine gideceğiz. Erdoğan’ın bunu yapacağına inanıyorum, samimi düşüncem bu. Makul olanı 2021’in sonbaharında seçim yapmaktır.”

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