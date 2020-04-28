Verimli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Verimlinin Eş Anlamlısı

Verimli kelimesi aslına bakılırsa pek çok değişik sözcük üzerinden eş anlamlı olarak ele alınabilmektedir. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden, ‘randımanlı’ eş anlamlısı ile kullanılmaktadır.

Verimli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Herhangi bir durumun ya da kişinin getirdiği iyi sonuç olarak verimli kelimesi kullanmaktadır. Aynı zamanda verimi iyi olan ya da bol olan şeklinde tabir edilebiliyor. Verilen bu tabir doğrultusunda verimli kelimesi için ayrıca randımanlı sözcüğünü de kullanmak mümkün.

Verimlinin Eş Anlamlısı

Verimlinin eş anlamlısı randımanlı sözcüğüdür. Kendisinden beklenen miktarı ya da sonucu iyi şekilde sağlayan olarak da anlamı üzerinden ele alınabilir.

‘’Bu yıl çok verimli geçti.’’

‘’Fabrikadaki her üründen randıman aldığımızı söyleyebilirim.’’

Görüldüğü üzere her iki cümle içerisinde hem randımanlı hem de verimli aynı anlamı ile beraber değerlendiriliyor. Amaca uygun olarak değişik yerlerde kullanabilirsiniz.