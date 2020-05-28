‘Veriler istikrar sağladığımızı gösteriyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli” dedi.

Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”na göre, dün 21 bin 43 test yapıldı, 1035 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 159 bin 797 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 723’e, entübe hasta sayısı da 331’e geriledi. Dün 1286 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 122 bin 793’e ulaştı.

‘ÖZGÜRLÜĞÜN İSTEDİĞİ ÖZVERİYİ GÖSTERELİM’

Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir” dedi.



