Verilen sözün takipçisiyiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de yaşamını yitiren 78 kişi için facianın 40’ıncı gününde düzenlenen anma törenine katıldı. Yanan otel önünde dua okuyup karanfil bırakan Özel, özetle şöyle konuştu: “Her hafta grup toplantılarımızda Kartalkaya faciasının sorumluluklarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumlularının hesap vermesi ile ilgili verilmiş devlet sözünün takipçisi olmaya çalışıyoruz. O gün bu olay yaşandığında tam burada, ‘Şimdi acı zamanı, yas zamanı, siyaset zamanı değil ama sorumlulardan elbette hesap sorulacak onun da en yakından takipçisi olacağımızı’ ifade etmiştim. İçişleri Bakanı 10 günde sorumluların ortaya çıkarılacağını söylemişti. Sonra bir daha bu konuda konuşmadılar.

Turizm Bakanı o gün çıkıp hem basın önünde bir şeyler söylemişti hem de kendi sorumluluğunu yok göstermeye çalışıp kendilerinin denetimsiz ve sorumluluk alanları dışında bırakılan böyle yerlerde yaptıkları bir işi de suçsuz ve günahsız insanlara yüklemeye ve onları hedef göstermeye çalışmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti sonuçta bir devlet, burada bir hata varsa devlet soruşturur.

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BİLİRKİŞİ HEYETİ

Öyle de yaptı Cumhuriyet Başsavcılığı. O savcılar bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. O heyete bir yazı verdiler, ‘3 gün içinde çalışmalarını tamamla’ diye, çünkü ona göre hesap soracak devlet. Bu heyet gece gündüz çalıştı. O sırada Ankara’dan buraya bir baskı olduğunu biliyorduk. Şu çıktı ortaya, ‘Bu raporu böyle veremezsiniz, Ya Turizm Bakanı’nı sileceksiniz ya da Bolu Belediyesi’ni ilave edeceksiniz ya da bu görevden azlinizi isteyeceksiniz’... Şimdi hiçbir şey olmamış gibi susan bir Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve halen daha görevini koruyan Turizm Bakanı.

HESAP SORMAYANLAR

Onun için bir daha böyle basit ölümlerle anaların babaların eşlerin çocukların yüreği yanmasın diye biz bunlardan hesap sormayanlardan bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorundayız. Halen o bakanı görevde tutan Cumhurbaşkanı’na ben ne diyeyim?”

ASIL TRUMP’A ‘ONE MİNUTE’

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Akşam da Bolu Belediyesi’nce Kent Meydanı’nda açılan çadırda iftarını yapan Özel, buradaki konuşmasında da Filistin üzerinden hükümete yüklendi. Özel “One minute’ sözünün bugün ABD Başkanı Donald Trump’a söylenmesi gerekir. Şimdi ‘one minute’ diyeceksen, ‘Filistinlileri oradan süreceksin, oraya otel yapacağım, İsrail’le orayı dünya turizmine açacağım’ diyen Trump’a ‘one minute’ diyeceksin. Biz savaşı istemeyiz. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ deriz ama birilerinin de meydanı boş bulup Filistin’i işgal etmesine karşı bu yumuşak tavır, önce Filistin’i işgal ettirir, sonra Şam’ı işgal ettirir. Ondan sonra Suriye’de İsrail ve Amerika’nın hakimiyeti sağlanır” dedi.

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40. GÜN ÇİÇEKLERİ

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişi için facianın 40’ıncı gününde anma töreni yapıldı. Özel ve CHP heyeti, otel önünde dua okudu ve karanfil bıraktı. Özel “Facianın 40. gününde hem duamızı etmek, ölenleri anmak, bir kez daha onların adalet talebini buradan, olayın olduğu yerden haykırmak üzere 40 gün sonra yine buradayız” dedi.



