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Verilen ceza yükseltilmişti... Bakan Yerlikaya 'kararlıyız' diyerek paylaştı: Üsküdar'daki sürücü yakalandı

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#Trafik Denetim#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 14:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çakarlı araç kullanımında sıkı denetimlerin gerçekleştiğini hatırlatarak Üsküdar'da ekiplerden kaçan sürücünün yakalandığını duyurup operasyonun görüntülerini paylaştı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Üsküdar’da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan “çakarlı” bir araç, derhal takibe alındı.

Sürücünün kaçmaya çalışması üzerine başlatılan takipte, polis ekiplerimiz kaçan aracı durdurarak sürücüyü yakaladı.

Yapılan incelemelerde sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan “polis kimliği ile aracındaki çakarların” sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Verilen ceza yükseltilmişti... Bakan Yerlikaya kararlıyız diyerek paylaştı: Üsküdardaki sürücü yakalandı

Sahte çakar kullanarak trafik kurallarını hiçe sayanlar ile denetimden kaçarak vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız. Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız.

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Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. 7/24 görevlerinin başındalar. Allah yardımcınız olsun.

Verilen ceza yükseltilmişti... Bakan Yerlikaya kararlıyız diyerek paylaştı: Üsküdardaki sürücü yakalandı

Verilen ceza yükseltilmişti... Bakan Yerlikaya kararlıyız diyerek paylaştı: Üsküdardaki sürücü yakalandı

Verilen ceza yükseltilmişti... Bakan Yerlikaya kararlıyız diyerek paylaştı: Üsküdardaki sürücü yakalandı

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#Trafik Denetim#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya

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